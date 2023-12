Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 235,05 EUR.

Die Visa-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 21:57 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 235,05 EUR. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 235,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.242 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,80 EUR an. 3,30 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 191,30 EUR ab. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 22,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.609,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in New York: Dow Jones am Nachmittag fester

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne