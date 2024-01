Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 266,02 USD.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 266,02 USD abwärts. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 265,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,00 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 424.157 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 272,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 2,55 Prozent Luft nach oben. Am 17.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,51 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 23.04.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 9,90 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

