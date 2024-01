Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich Visa

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 272,69 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 272,69 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 272,74 USD. Bei 271,60 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 6.544 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 272,74 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 0,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.03.2023 (208,89 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 30,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,93 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

