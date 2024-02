Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 284,61 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Visa-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 284,61 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 285,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,36 USD. Bisher wurden via AMEX 3.572 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 285,36 USD erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,89 USD. Dieser Wert wurde am 17.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 26,60 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023.

Visa veröffentlichte am 25.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,18 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.634,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 23.04.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

