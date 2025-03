Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 347,22 USD.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 347,22 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 347,22 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,99 USD. Zuletzt wurden via New York 174.403 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 366,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 5,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2024 (252,74 USD). Mit Abgaben von 27,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 393,00 USD angegeben.

Visa gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

