Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 351,29 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 351,29 USD. Bei 351,29 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,69 USD. Zuletzt wechselten 106.017 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. 6,89 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 267,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 23,80 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 USD je Visa-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,85 USD je Visa-Aktie.

