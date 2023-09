Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Vormittag tiefer

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 233,35 USD nach.

Um 22:15 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 233,35 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 232,52 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,56 USD. Bisher wurden heute 11.381 Visa-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 250,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,14 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 175,09 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 33,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus

NYSE-Handel Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Visa-Investition eingebracht