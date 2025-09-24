Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Freitagnachmittag fester

Visa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 339,43 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 339,43 USD. Mit einem Wert von 337,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.697 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,63 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 270,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,31 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,40 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

