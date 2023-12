Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 258,83 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 259,38 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 52.272 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,00 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 204,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 20,90 Prozent sinken.

Am 24.10.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Visa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,88 USD je Aktie belaufen.

