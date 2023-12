Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Dienstagvormittag nach

So bewegt sich Visa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 235,05 EUR.

Um 21:57 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 235,05 EUR ab. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 235,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.242 Visa-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 191,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,61 Prozent.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,88 USD je Visa-Aktie.

