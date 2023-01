Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 213,30 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 214,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 209,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.256 Visa-Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 171,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,42 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 26.10.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.559,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Visa-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.04.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.02.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

