Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Visa-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 01:41 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 208,95 EUR. Die Visa-Aktie legte bis auf 208,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 208,00 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 525 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 3,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (172,10 EUR). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 21,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 26.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 7.936,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,46 USD je Visa-Aktie belaufen.

