Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 283,01 USD.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 283,01 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 282,30 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 283,93 USD. Zuletzt wechselten 100.726 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2024 bei 285,91 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 17.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,81 USD ab. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 35,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 USD je Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.634,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

