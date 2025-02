Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 355,94 USD.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 356,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 351,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 179.884 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 357,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,33 Prozent hinzugewinnen. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 28,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 393,00 USD je Visa-Aktie aus.

Am 30.01.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

