Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 349,21 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 349,21 USD nach oben. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 349,39 USD. Bei 344,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 154.736 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,53 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,96 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,63 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 393,00 USD.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,58 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,51 Mrd. USD im Vergleich zu 8,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Optimismus in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester

Börse New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone