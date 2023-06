Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 227,50 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 227,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 228,27 USD. Mit einem Wert von 227,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 139.126 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 238,05 USD erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 4,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,16 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.985,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.189,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

