Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 237,08 USD.

Das Papier von Visa gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 237,08 USD abwärts. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 235,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 235,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 11.983 Visa-Aktien.

Am 18.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,97 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,33 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 26,15 Prozent Luft nach unten.

Am 25.07.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.123,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.189,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,63 USD je Aktie.

