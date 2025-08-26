Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 349,98 USD.

Die Visa-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 349,98 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 349,89 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 350,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296.280 Visa-Aktien.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 267,67 USD fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,52 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 385,40 USD angegeben.

Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,85 USD je Aktie.

