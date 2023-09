Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 218,35 EUR.

Um 11:55 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 218,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 219,10 EUR. Bei 217,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.782 Visa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Gewinne von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 180,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.07.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 USD je Aktie gewesen. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,67 USD je Aktie.

