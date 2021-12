Visa Aktie News: Visa büßt ein

Die Visa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 191,60 EUR. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,20 EUR ab. Bei 192,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.265 Stück gehandelt.

Am 27.07.2021 markierte das Papier bei 213,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 28.01.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,38 USD je Aktie.

Visa Inc. ist eine international tätige Kreditkartenorganisation, die Kunden eine digitale Bezahlung an Stelle von Bargeld oder Schecks ermöglicht. Der Konzern hat eines der weltweit fortschrittlichsten Telekommunikations- und Computernetzwerke aufgebaut, das in der Lage ist, über 65.000 Transaktionen pro Sekunde ablaufen zu lassen und das sich durch Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Zudem verbindet es alle Visa-Mitglieder, alle Akzeptanzstellen sowie zahlreiche Geldautomaten global miteinander. Die Visa-Karten sind dabei weltweit einsetzbar und währungsunabhängig. Darüber hinaus erhalten Bankkunden eine größere Auswahl bei Zahlvorgängen. Dementsprechend gehören verschiedene Kartentypen und Bezahlweisen zum Produktportfolio des Konzerns: Sofortzahlung bei Abbuchung (Debitkarten), vorzeitige Zahlung mit Guthaben (Prepaidkarten) oder spätere Zahlung bei Kredit (Kreditkarten). In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen auch in der Entwicklung von neuen Technologien hinsichtlich eCommerce und mobile Zahlung aktiv, um sichere und individuelle Zahlungsarten zu erarbeiten. Alle Kartenprodukte werden dabei nicht selbst vom Unternehmen, sondern durch Mitgliedsbanken herausgegeben.

