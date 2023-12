Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 234,80 EUR nach.

Um 11:58 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 234,80 EUR ab. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,35 EUR nach. Bei 235,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 1.935 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 242,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 3,41 Prozent Luft nach oben. Bei 192,70 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,93 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,88 USD fest.

