Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 261,75 EUR nach oben.

Die Visa-Aktie konnte um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 261,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 262,25 EUR. Bei 261,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.576 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2023 Kursverluste bis auf 197,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2023 mit 1,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.634,00 USD gegenüber 7.936,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

