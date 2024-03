Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 278,72 USD.

Die Visa-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 278,72 USD abwärts. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 277,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 278,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 309.467 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 4,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 28,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.01.2024. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,18 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 8.634,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

