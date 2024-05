Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 272,55 USD.

Die Visa-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 272,55 USD abwärts. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 272,48 USD. Bei 274,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190.320 Visa-Aktien.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 216,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,70 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 23.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,95 USD je Aktie.

