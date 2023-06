Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Visa. Mit einem Wert von 207,60 EUR bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 207,60 EUR bewegte sich die Visa-Aktie um 11:29 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 207,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 206,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 535 Visa-Aktien.

Bei 217,50 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,77 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 180,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 13,15 Prozent wieder erreichen.

Visa veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,09 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.985,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.189,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

