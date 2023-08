Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa schiebt sich am Montagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 242,01 USD.

Die Visa-Aktie stieg im London-Handel. Um 17:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 242,01 USD. Bei 241,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 2.967 Stück.

Bei 220,00 USD erreichte der Titel am 10.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 220,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,09 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.07.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.275,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.123,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

