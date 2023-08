Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Montagvormittag

So entwickelt sich Visa

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 242,72 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Visa-Papiere um 22:15 Uhr 1,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 243,31 USD. Bei 241,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 9.219 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,97 USD an. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 0,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 175,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 27,86 Prozent sinken.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,98 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 8.123,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.275,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

