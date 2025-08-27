Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Visa-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 350,44 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 350,44 USD. Bei 350,50 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 349,41 USD nach. Bei 350,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 112.643 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 267,67 USD. Abschläge von 23,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 12,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

