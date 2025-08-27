Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 349,98 USD abwärts.

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 349,98 USD. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 349,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306.262 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 6,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 267,67 USD ab. Mit einem Kursverlust von 23,52 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot