Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 230,21 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 230,21 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 230,67 USD. Bei 230,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 152.096 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 250,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,80 USD am 14.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,07 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.275,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.123,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.

