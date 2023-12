Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Visa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 232,25 EUR.

Das Papier von Visa befand sich um 11:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 232,25 EUR ab. Die Visa-Aktie sank bis auf 232,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,75 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.063 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,54 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.10.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent auf 8.609,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 9,88 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag im Plus

Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in Grün