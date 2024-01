Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 268,45 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 268,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 265,90 USD. Bei 268,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.821 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 272,74 USD markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Bei 208,89 USD fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,19 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.01.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.634,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.936,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

