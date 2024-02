Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 286,03 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 286,03 USD nach oben. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 286,03 USD an. Bei 282,53 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.695 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 286,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 208,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 36,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 USD aus.

Am 25.01.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,41 USD, nach 2,18 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 8.634,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.936,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

