Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 269,54 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 269,54 USD. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 268,37 USD. Bei 269,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 242.945 Stück.

Bei einem Wert von 290,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,95 Prozent. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 216,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 24,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,13 USD je Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,95 USD je Visa-Aktie.

