Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 244,41 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 244,41 USD. Bei 244,49 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 243,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.113 Stück gehandelt.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Visa veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 8.123,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.275,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,67 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Visa-Investition eingebracht

Bridgewater Associates im zweiten Quartal 2023: Diese Veränderungen gab es im von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Visa-Investment eingefahren