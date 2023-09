Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Visa-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,0 Prozent auf 231,66 USD zu.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 231,66 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 232,11 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,27 USD. Zuletzt wurden via AMEX 7.934 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 250,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 7,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 175,09 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,42 Prozent Luft nach unten.

Visa gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.123,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.275,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2023 aus.

