Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 252,94 USD.

Die Visa-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 252,94 USD nach. Bei 252,01 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,01 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 4.569 Visa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,56 USD erreichte der Titel am 27.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 202,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.609,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.787,00 USD umgesetzt.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

