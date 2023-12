Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa behauptet sich am Freitagnachmittag

So bewegt sich Visa

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 260,66 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 260,66 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 261,36 USD an. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,52 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,57 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.374 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 263,00 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 21,12 Prozent Luft nach unten.

Am 24.10.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8.609,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.787,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone