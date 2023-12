Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 260,30 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 260,30 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 260,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,69 USD. Zuletzt wurden via AMEX 1.040 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 262,45 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,83 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 205,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 26,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 24.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone