Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 275,18 USD nach oben.

Die Visa-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 275,18 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 276,36 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 274,59 USD. Bisher wurden via New York 145.836 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 276,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Mit einem Zuwachs von 0,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 208,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.01.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

NYSE-Handel Dow Jones in der Verlustzone

Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagmittag steigen