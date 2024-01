Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Dienstagvormittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 273,93 USD nach oben.

Die Visa-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 273,93 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 274,53 USD zu. Bei 271,34 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.217 Stück gehandelt.

Am 29.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 274,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,22 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.634,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

