Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 269,46 USD nach.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 269,46 USD. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 269,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 145.838 Visa-Aktien.

Bei 290,96 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 216,14 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 24,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 USD ausgeschüttet werden.

Visa ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Visa-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,94 USD je Aktie aus.

