Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Visa 207,10 EUR

-1,92% Charts

News

Analysen

Die Visa-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 223,40 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 222,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,01 USD. Bisher wurden via New York 191.144 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 238,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Mit einem Zuwachs von 6,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Visa ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 7.985,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 7.189,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 8,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

1. Quartal 2023: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vergangenen Quartal im Portfolio

Bridgewater Associates: So hat der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds im ersten Quartal 2023 investiert

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com