Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 215,80 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 215,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 216,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.793 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 217,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 0,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 180,22 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Abschläge von 16,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.985,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.189,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 25.07.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,60 USD je Visa-Aktie.

