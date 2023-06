Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Freitagvormittag zu

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 233,98 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Visa-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 233,98 USD zu. Die Visa-Aktie legte bis auf 234,61 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,30 USD. Bisher wurden via AMEX 13.905 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 235,36 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.985,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.189,00 USD ausgewiesen worden waren.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

