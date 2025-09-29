Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Dienstagabend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 341,11 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 341,11 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 345,57 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 339,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 507.845 Visa-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 9,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 273,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,90 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.
Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
