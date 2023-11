Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 254,19 USD.

Die Visa-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 254,19 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 255,96 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,20 USD. Bisher wurden via AMEX 9.203 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 255,96 USD markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 0,69 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,62 USD am 23.12.2022. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 20,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.609,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.787,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 01.02.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,89 USD je Aktie.

