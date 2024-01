Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Mittwochmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Visa. Die Visa-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 256,05 EUR.

Die Aktie legte um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 256,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 257,00 EUR. Bei 256,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 1.459 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 257,20 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2023 Kursverluste bis auf 197,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 23,06 Prozent sinken.

Am 25.01.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

