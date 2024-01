Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 278,22 USD nach oben.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 278,22 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 279,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 230.485 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,99 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Gewinne von 0,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,81 USD am 17.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.634,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.936,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

