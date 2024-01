Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 277,11 USD.

Das Papier von Visa konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 277,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 278,44 USD. Mit einem Wert von 274,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 6.063 Visa-Aktien.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,44 USD an. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 0,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,89 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 24,62 Prozent Luft nach unten.

Am 25.01.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.634,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie.

